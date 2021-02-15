 

Песков рассказал о рейтинге доверия к Путину после фильма о “дворце”

15.02.2021, 23:54, Разное
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Фильм о “дворе” в Геленджике официальный представитель Кремля назвал инсинуацией. А доводы о принадлежности объекта Владимиру Путину враньем.

Песков подчеркнул, что большинство людей это понимают. Он заявил, что хозяин отеля нашелся и рассказал о планах его использования в коммерческих целях.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли президент в отеле в Геленджике. При этом он заверил, что Владимир Путин стройкой не занимается.

Напомним, российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром отеля в Геленджике. Он объяснил, что это будет апарт-отель, поэтому там так много комнат.

Как писали “Дни.ру”, расследование блогера Алексея Навального о “дворце” в Геленджике вызвало широкий общественный резонанс. Он заявил, что этот объект принадлежит Владимиру Путину. Президент России же в свою очередь ответил, что фильм об этом объекте – удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги.



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