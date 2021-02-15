Названы утренние ритуалы, помогающие продуктивно провести день

15.02.2021, 23:22, Новости дня

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Американские ученые из Калифорнийского университета провели опрос среди 150 респондентов, пытаясь понять, какие ежедневные ритуалы по утрам они проводят, чтобы весь день оказался удачным и продуктивным.

Оказалось, такие ритуалы есть почти у каждого! Больше всего людей считают, что день пройдет зря, если после пробуждения они не выпьют чашечку кофе. Но также большая группа респондентов первым делом считает нужным немного пообщаться в социальных сетях.

Ученые говорят о пользе утренних ритуалов. Неважно, в чем именно они состоят, отмечают специалисты. Важно, что человеку вредно сразу после утреннего подъема с постели браться за работу. Ему всегда необходима некая буферная деятельность, отделяющая время ночного отдыха от дневной активности.