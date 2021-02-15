Петербургская оппозиция встретилась с главой МИД Финляндии

15.02.2021, 23:20, Новости дня

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В генконсульстве Финляндии состоялась встреча депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского с представителями властей Финляндии.

Депутаты встретились с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, послом и и.о. консула. Со стороны российской оппозиции также присутствовали Олег Бодров (председатель общественного совета «Южный берег Финского залива»), Яровая Варвара («Гринпис») и Никита Ломагин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, историк). ФАН пишет, что участники встречи обсуждали «результаты протестных акций, прошедших в Петербурге, а также будущие митинги и протесты».

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с Хаависто в Санкт-Петербурге. Глава российского МИДа сообщил финскому коллеге, что инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз и этот процесс происходил уже давно. Хаависто по итогам переговоров заявил, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией.

В 2019 году общественный резонанс вызвал отказ Резника от медицинского освидетельствования на употребление наркотиков после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Резника, якобы курит запрещенные вещества.