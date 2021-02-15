 

Россия и США обсудили палестино-израильский конфликт

15.02.2021, 23:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и замглавы Госдепа США Хади Амр обсудили по телефону палестино-израильское урегулирование.

Стороны обсудили «перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона» по данному вопросу, в том числе «в формате ближневосточного «квартета» международных посредников» (Россия, США, ЕС, ООН). Москва приветствовала готовность американской стороны вернуться к «полноценному участию в работе «квартета». Также РФ выступила за «активизацию двустороннего диалога» по Ближнему Востоку. В целом стороны «констатировали обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество» для урегулирования ситуации в регионе. 

МИД сообщил, что спецпредставители «квартета» в ходе телеконференции обсудили необходимость прямых переговоров между Палестиной и Израилем и договорились поддерживать регулярные контакты. РФ указала на «важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета». Подчеркивалась «недопустимость односторонних шагов», передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Азербайджанские военные вошли в город Агдам в Нагорном Карабахе

13.02 / В Украине на следующей неделе вернут адаптивный карантин, но с новым разделением на зоны

14.12 / В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса

27.01 / Die Zeit – при Байдене Европе предстоит урегулировать с США три крупных конфликта

02.11 / Адвокат объяснил желание Сноудена получить гражданство России

12.08 / Подруга Легкоступовой прокомментировала версию об избиении певицы мужем

11.09 / Ателье из РФ показало дорогой карбоновый обвес для Porsche 911 Turbo S

29.06 / Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

12.01 / Россия остается в тройке крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2020 года

13.07 / И.о. главы НБУ: Запуск печатного станка – одна из красных линий, которую мы не готовы перейти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска