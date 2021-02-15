Россия и США обсудили палестино-израильский конфликт

15.02.2021, 23:20, Новости дня

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Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и замглавы Госдепа США Хади Амр обсудили по телефону палестино-израильское урегулирование.

Стороны обсудили «перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона» по данному вопросу, в том числе «в формате ближневосточного «квартета» международных посредников» (Россия, США, ЕС, ООН). Москва приветствовала готовность американской стороны вернуться к «полноценному участию в работе «квартета». Также РФ выступила за «активизацию двустороннего диалога» по Ближнему Востоку. В целом стороны «констатировали обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество» для урегулирования ситуации в регионе.

МИД сообщил, что спецпредставители «квартета» в ходе телеконференции обсудили необходимость прямых переговоров между Палестиной и Израилем и договорились поддерживать регулярные контакты. РФ указала на «важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета». Подчеркивалась «недопустимость односторонних шагов», передает ТАСС.