Мнение: Покушение на “Длинного” в Горловке

15.02.2021, 23:18, Разное

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В Горловке было совершено покушение на командира батальона Народной милиции ДНР Сергея позывной «Длинный». Очень порядочный хороший человек. Мина сработала прямо под днищем на проспекте Мира. Сильно посечены ноги, слава Богу, остался живой. На данный момент он находится в больнице. Серега здоровья тебе!» (с) Сладков

Отмечается, что в автомобиле также находилась дочь комбата, которую он вез в школу.

https://donbasstoday.ru/srochno-v-gorlovke-bylo-soversheno-pokushenie-na-komandira-batalona-nm-dnr/ – цинк

Подрыв произошел в 7-55 утра, когда комбат вез свою дочь в школу.

Раненый Сергей Попов оперируется. У его дочери контузия средней тяжести.

"Длинный" участвует в войне с 2014-го года, коренной житель Горловки.

С большой долей вероятности, дело рук СБУ.

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