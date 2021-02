2,8 млн жителей Техаса остались без света из-за снежной бури

15.02.2021, 23:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В американском штате Техас 15 февраля из-за резкого снижения температуры и снежной бури возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает CNN.

Без света остались 2,8 млн клиентов энергетических компаний. Совет по надежности электроснабжения Техаса, который контролирует около 90% электрической нагрузки штата, сообщил, что перебои с электроэнергией могут продолжаться, пока в штате не нормализуется погода, отметила телекомпания.

Управление по чрезвычайным ситуациям крупнейшего города штата Хьюстона сообщило в Twitter, что проблемы со светом могут продолжиться 16 февраля.

“Мы переживаем зимнюю погоду, которой не сталкивались десятилетиями”, – отметли в твите.

Power outages will likely be reoccurring throughout Monday and Tuesday. We are experiencing winter weather for which we have not experienced in decades. Practice the following to help maintain warmth:

* Wear layers.

* Eat and drink.

* Insulate your room.#WinterSafety #HouWX pic.twitter.com/Vqc5zPsTKs

— Houston OEM (@HoustonOEM) February 15, 2021

Кадры снежной бури опубликовало 15 февраля USA TODAY в Twitter.

Officials in Houston, Texas, warned people to prepare for outages and hazardous roads due to a winter storm. https://t.co/RcQbKyTaL5 pic.twitter.com/zOkTQHNKL0

— USA TODAY (@USATODAY) February 15, 2021

Население Техаса составляет около 28 млн человек. Техас занимает второе место по территории в США после Аляски и второе место после Калифорнии по численности населения.

—