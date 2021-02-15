Гендиректор “Укрбуд Девелопмент” Майборода: Семейство Микитасей планировало похитить моего восьмилетнего сына

15.02.2021, 23:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию “Укрбуд” компании “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода обвиняет семью экс-главы “Укрбуду”, экс-нардепа Верховной Рады и своего кума Максима Микитася в попытке похитить его сына. Об этом он написал 15 февраля на своей странице в Facebook.

“Я признан представителем потерпевшего в деле, где потерпевший – мой 8-летний сын! Его планировало похитить семейство Микитасей”, – написал он.

Майборода напомнил, что Микитась, его бывший руководитель, находится под арестом по новому делу – его подозревают в организации похищения его приятеля, юриста Олега Мирошниченко. Его подозревают в том, что он заказал похищение юриста фирмы, которая предоставляла ему юридические услуги, и заставил его написать долговую расписку на $800 тыс.

“Мирошниченко недавно дал интервью [“Страна.ua”], в котором много рассказал о нравах семьи Микитася, который продолжает строить из себя жертву неизвестных рейдеров. И в этом интервью юрист подтвердил уже давно ходившие слухи, что супруга Микитася Наталья нанимала людей для похищения моего маленького сына!” – заявил он.

Майборода пишет, что оба похищения якобы планировались в то время, как семья Микитася находилась под пристальным вниманием Национального антикоррупционного бюро – их телефоны прослушивались, встречи контролировались, а переписка читалась.

“И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищения неугодных, за что опять вернулся в камеру”, – написал Майборода.

Он призвал всех, кто имеет какие-то данные о планируемом похищении его ребенка, связаться с ним.

https://www.facebook.com/mayboroda2020/posts/433318504568065

31 декабря 2020 года Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася на два месяца без права выхода под залог, апелляцию он проиграл.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк [замглавы Офиса президента Олега] Татарова”.

Новое дело против Микитася открыли после того, как он начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили о подозрении во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в “Укрбуді”. Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

—