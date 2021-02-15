 

Владимира Соловьева забанили в новой соцсети

15.02.2021, 23:00, Разное
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Телеведущий Владимир Соловьев не успел провести свою первую трансляцию в новой социальной сети Clubhouse как был забанен, передает URA.Ru. По предварительной версии, блокировка ведущего произошла автоматически после массовой жалобы пользователей. Сам Соловьев в ответ на это иронично поинтересовался, кто написал четыре миллиона доносов.



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