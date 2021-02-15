Мировой авторынок в январе 2021 года показал рост

15.02.2021, 22:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В январе 2021 года мировой авторынок показал рост впервые за несколько месяцев. По словам экспертов, положительная динамика была зафиксирована из-за высоких показателей продаж автомобилей на территории Китая.

Всего в прошлом месяце на мировом рынке продалось 6,661 миллиона автомобилей. Этот показатель лучше прошлогоднего на 1,9%. Лидирующую позицию продолжает сохранять Китай, где было продано 2,413 миллиона новых транспортных средств, сообщается, что спрос в Поднебесной вырос на 27,2%. На территории этой страны уже девятый месяц подряд фиксируется позитивная динамика.

Второе место в рейтинге заняли Штаты, где дилеры реализовали 1,093 миллиона новых автомобилей. Если сравнивать показатель с предыдущим годом, то наблюдается спад, который равен 3,1%. В Западной Европе удалось продать менее 900 тысяч транспортных средств, спад реализации из-за пандемии составил 24,4%.

В государствах Восточной Европы всего была продана 251 тысяча новых автомобилей. Этот показатель хуже прошлогоднего на 6,2%. Постепенно восстанавливается южноамериканский рынок, на котором дилеры реализовали 210,3 тысячи машин (-7,7%).

Отдельно эксперты выделили две азиатские страны с положительной динамикой продаж. В Японии дилеры реализовали почти 379 тысяч автомобилей (+6,3%), а в Южной Корее этот показатель составил 135 тысяч машин (18,3%).

Источник: www.autostat.ru