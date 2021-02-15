Названы различия в пользе красных, зеленых и желтых яблок

15.02.2021, 22:30, Разное

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Эксперты объяснили, чем отличаются красные, желтые и зеленые яблоки. Многие выбирают фрукты, исходя из вкусовых предпочтений, но не все знают, что цвет кожуры может рассказать о свойствах продукта.

В красных яблоках в большом количестве содержится витамин С, также там имеются антиоксиданты, нейтрализующие канцерогенные вещества. Антоцианы, ответственные за красный цвет, способствуют сохранению здоровья сосудов, они связывают свободные радикалы, которые образуются в ходе окислительного стресса, вызывая ранее старение клеток.

Зеленые яблоки являются гиппоаллергенными, в них содержится хлорофилл, укрепляющий иммунитет. Данный элемент также подавляет размножение бактерий, уменьшает воспалительный процесс, улучшает пищеварение, выводит из организма лишние токсины.

Люди, имеющие проблемы с желчным пузырем и печенью, должны есть желтые яблоки. Они положительно сказываются на состоянии иммунитета и работе сердца. В данном фрукте в большом количестве содержится каротин.

Источник: www.tvc.ru