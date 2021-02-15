 

Стали известны место и дата прощания со звездой «Следа» Олегом Валкманом

15.02.2021, 22:30, Разное
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В СМИ появилась информация о том, когда и где состоится церемония прощания со звездой «Следа» Олегом Валкманом. Проводить в последний путь актера поклонники и близкие друзья смогут в столице завтра, 16 февраля, а траурное мероприятие состоится в 29-й больнице.
После церемонии прощания тело 52-летнего актера доставят в Нижний Новгород, чтобы захоронить его на родине. На официальном сайте покойного актера открыли сбор денежных средств на его похороны. Дело в том, что у звезды «Следа» из близких людей только племянница, которая сейчас в декретном отпуске. У девушки на руках трехмесячный малыш, поэтому ей финансово трудно самостоятельно организовать церемонию прощания с артистом.

Жизнь Олега Валкмана оборвалась в субботу, 13 февраля. Согласно данным СМИ, незадолго до трагедии актер почувствовал себя плохо. У него была высокая температура, и когда он понял, что сам не в состоянии справиться, то вызвал скорую помощь. По словам агента актера, его доставили сразу в реанимацию, где он и скончался. После проведения вскрытия станет известна точная причина смерти 52-летней звезды сериала «След».



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