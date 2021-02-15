Большинство американцев заявили о необходимости третьей крупной партии

15.02.2021, 22:26, Новости дня

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Американцы заявили, что исторически сложившейся двухпартийной системе требуется вливание свежей крови. Более 60% считают, что помимо Республиканской и Демократической стране нужна еще одна общенациональная партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Участникам опроса был задан вопрос, надлежащим ли образом представляют интересы граждан Республиканская и Демократическая партии или из-за их «плохой работы требуется третья крупная партия». 62% респондентов заявили, что такая партия нужна, поскольку демократы и республиканцы не справляются со своими обязанностями. 33% опрошенных сказали, что двух системообразующих партий вполне хватает. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом, передает ТАСС.

Как отмечает Gallup, такие опросы проводятся с 2003 года. Ни разу за это время такая большая доля респондентов не заявляла о необходимости существования в США еще одной влиятельной партии. В 2017 году такую точку зрения поддержал 61% опрошенных, в 2013 и 2015 годах – 60%.

Согласно последним данным, о необходимости существования еще одной влиятельной партии в США заявили 63% опрошенных из числа республиканцев, 46% респондентов-демократов, а также 70% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.

Опрос, в котором приняли участие 906 американцев, был проведен в период с 21 января по 2 февраля.

СМИ сообщали, что Дональд Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. О готовности вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп, заявили почти 40% избирателей в США, следует из результатов социологического исследования.

Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию. «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – отметил он.