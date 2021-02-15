Экономика: Нефть преподнесла бюджету РФ внезапный подарок

15.02.2021, 22:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция?

Нефть марки Brent вернулась на докоронавирусный уровень. «Сейчас Brent стоит примерно столько же, как в конце января 2020 года, когда сообщения о коронавирусе в Китае начали оказывать видимое влияние на рынок. Таким образом, уровень цены уже полностью восстановился. Нефть проделала длинный путь от коронавирусных минимумов в апреле, когда Brent опускалась к 17 долларам, до 63 долларов спустя почти 10 месяцев», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Черное золото активно дорожало на прошлой неделе, и казалось, что потенциал роста уже исчерпан. Однако в понедельник оно продолжило расти в цене с новой силой. Котировки Brent превысили 63 доллара за баррель. Только с начала февраля, то есть за две прошедшие недели нефть подорожала на целых 15%.

В понедельник импульс роста обеспечили трения между Ираном и Саудовской Аравией. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов (возможно, при содействии властей Ирана). Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти из этого региона. Впрочем, этот фактор дает, как правило, недолгий всплеск нефтяных цен.

Более долгосрочный эффект оказывает падение добычи в рамках сделки ОПЕК+ плюс, тем более что Саудовская Аравия добровольно взяла на себя дополнительное сокращение добычи. В США наблюдается провал добычи сланцевой нефти из-за добровольного решения бизнеса и структурных факторов.

Другой важный фактор – восстановление спроса в мировой экономике.

«Мы наблюдаем рост объемов вакцинации и, что самое главное, наметилась тенденция по снижению мировой заболеваемости коронавирусом. Для рынка это означает дальнейшее ослабление ограничительных мер и рост спроса на нефть, главным драйвером которого пока является китайская экономика», – говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

«Нефти также помогают расти оценки, что нефтедобывающая отрасль сильно недофинансирована из-за проблем прошлого года. Это означает, что предложение в последующие месяцы не сможет восстановиться полностью», – говорит Купцикевич.

Сможет ли нефть продолжить рост до 80 долларов, а может, и до 100 долларов за баррель, как в лучшие годы? «Краткосрочный скачок цены нефти до данных показателей нельзя полностью исключать. Однако на текущих уровнях потенциал роста нефти почти полностью исчерпан. Прямо сейчас кажется, что нефти еще слишком много, так как спрос восстановился далеко не полностью. И это создает основу для коррекционного отката», – считает собеседник.

В пользу отката говорит тот факт, что нефть подорожала слишком быстро и слишком высоко. Такого роста цен к середине февраля 2021 год мало кто ожидал.

«Ближайшей технической целью выглядит отметка в 65 долларов за баррель Brent, которая еще месяц назад казалась недостижимой. Goldman Sachs ожидал эту отметку только летом 2021 года, и это была одна из самых оптимистичных оценок», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. При этом, нельзя сказать, что фундаментальная картина по спросу и предложению с того момента как-то кардинально поменялась, добавляет эксперт.

«О том, что импульс роста нефти сейчас чересчур силен, говорят также и экстремально высокие значения индекса RSI, который поднялся до 80. Это самые высокие значения индикатора с февраля 2012 года. Тогда нефть, дойдя до 125 долларов, постепенно потеряла силу роста, и после месячной пробуксовки повернула к снижению, чтобы с тех пор больше не подниматься до этих значений», – добавляет Александр Купцикевич.

Однако откат не обязательно будет означать возврата на прошлогодние уровни. В этом году средняя стоимость нефти будет выше, чем в тяжелом 2020-м. Многие эксперты ждут в среднем 55 долларов за баррель. «Оптимистичный сценарий предполагает 50-65 долларов за баррель на ближайший год или даже два», – говорит Купцикевич.

Это приятная новость для российского бюджета, который в прошлом году каждый месяц недополучал по несколько десятков, а порой и сотен миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Например, в декабре – более 70 млрд рублей, а в июле и вовсе 145,5 млрд рублей. Потому что в реальности для российского бюджета нефть стоила меньше, чем на биржевых котировках.

В РФ действует бюджетное правило, где прописывается базовая цена на нефть сорта Urals. В прошлом году это 42,4 долларов за баррель. Если в реальности баррель оказывается дороже, то формируются сверхдоходы, которые пополняют резервы страны. Но в прошлом году все оказалось наоборот. Средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 41,73 долларов за баррель. Это антирекорд аж с 2004 года. Поэтому ЦБ пришлось тратить резервы на борьбу с кризисом, и бюджет недосчитался триллионов рублей. Если средняя цена нефти в этом году составит 50-55 долларов за баррель – это уже будет означать большую прибавку в доходах федерального бюджета.

Собственно, РФ в последние годы крайне мало брала в долг и так много накапливала в резервах, что даже Международный валютный фонд недавно признал устойчивость нашей экономики. Бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть, в отличие от той же Саудовской Аравии, делает вывод МВФ в своем докладе от 9 февраля. «Относительно низкая цена безубыточности бюджета в РФ отражает относительно хорошее финансовое положение, как это предписано бюджетным правилом. Общий бюджетный баланс РФ составлял 1,9% ВВП в 2019 году по сравнению с дефицитом в 4,5% ВВП в Саудовской Аравии», – отмечается в отчете.

Согласно стресс-тестам Минфина, снижение цены на нефть марки Urals до 25 долларов за баррель в течение одного года привело бы к уменьшению доходов от нефти и газа только на 2,4% ВВП. «Если цены на нефть останутся на этом уровне в течение 3 лет, дефицит доходов достигнет 7,6% ВВП. Несмотря на то, что этот дефицит доходов является значительным, он относительно невелик по сравнению с размером валютных резервов РФ (сейчас они составляют около 40% ВВП), что позволяет предположить, что правительство имеет все возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть», – резюмирует МВФ. Тем более приятным для российского бюджета стал внезапный ценовой сюрприз на мировом рынке нефти.

Теги:

цены на нефть

,

нефть