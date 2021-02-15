 

Мнение: Итоги операции “Орлиный Коготь II”

15.02.2021, 22:26, Разное
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Турция свернула военную операцию в северном Ираке против курдов, которая проводилась в районе горы Гара.
Как заявило МО Турции, все поставленные цели были достигнуты и нет смысла сохранять войска в горном районе. Обе стороны заявили о своем успехе.
По официальной статистике, в ходе операции "Орлиный Коготь 2" Турция потеряла 3 человека убитыми, курды из Курдской Рабочей Партии потеряли 53 убитыми (из них порядка 15 человек в результате ударов БПЛА https://twitter.com/Boomdotnews/status/1360923899769221121 и авиации https://twitter.com/martopirlo1/status/1356564438489452544), в число которых входили два полевых командира. Видео убитых турками https://twitter.com/kirpivekobra/status/1360962486904754176
Правда затем возникли нюансы, как заявили турки, курды казнили 13 турецких заложников (выстрелами в голову), которые несколько лет удерживались в горах. Курды из КРП отрицают факт подобной внесудебной казни.
По версии курдов, заложники (пленные солдаты, полицейские и сотрудник MIT) погибли в результате авиаударов по лагерю, где они содержались, а также в ходе штурма лагеря турецким спецназом.
Данную историю Турция уже вовсю использует в своей антикурдской пропаганде. Националисты из партнерской партии Бахчели требуют каждого определиться "с людьми они или с террористами", обращая эту риторику внутрь Турции, против чего выступают оппозиционные партии, которые критикую антикурдскую линию Эрдогана и правящей коалиции. Министр МВД Турции пообещал, что главу боевого крыла Курдской Рабочей Партии найдут и разрежут на тысячу частей, а если он этого не сделает, то каждый турок может плюнуть министру в лицо за то, что тот не сдержал слово.

В целом, турки конечно погоняли курдов, но в конечном итоге заложников они в любом случае не спасли, районы горы Гара после ухода турок снова был занят курдами из Курдской Рабочей Партии, а руководство КРП совсем не пострадало, заявив, что и далее будет вести борьбу против турецкой оккупации и турецкого геноцидного фашизма. Итоговая гибель заложников полностью смазала картинку "маленькой победоносной войны" и Турция вместо кратковременного патриотического подъема на выходе получила очередной траур, при этом проблема КРП в горном Ираке никуда не исчезла. Пропаганда КРП заявляет об успешной оборонительной операции и провале турецких планов. В общем, у каждого своя перемога. На мой взгляд, турки достигли некоторых тактических успехов, но на оперативном и стратегическом уровне ничего существенного не достигли + в медийном плане потерпели явную неудачу.


Лагеря КРП в Северном Ираке.


Курдский лагерь в горах.


Схема внутреннего устройства подземного убежища в горе Гара.


Турки убитые в Гаре.


Интересно, что число убитых 13, но показывают только 12 фотографий.


Родственники.


Похороны одного из убитых.


Убитый турецкий спецназовец.


Убитые курды.

До следующего раза. Ждем "Орлинный Коготь 3".

Источник: Colonel Cassad



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