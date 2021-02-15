 

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но их нужно модернизировать – Резников

15.02.2021, 22:24, Новости дня
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Хотя Минские соглашения носят политико-дипломатический характер, Украина не может от них отказаться. Об этом 15 февраля на брифинге в Киеве заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”. 

“Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений”, – сказал он. 

Резников отметил, что эти договоренности “остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых – прекращение войны на Донбассе”. 

“Мне как юристу не нравится текст “Комплекса мер по выполнению Минских соглашений”, в частности п. 9, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции”, – подчеркнул вице-премьер. 

Он добавил, что первый пункт соглашений касается вопросов безопасности. 

“Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность”, – возмутился он. 

Резников последовательно выступает за модернизацию Минских соглашений. В МИД России их считают “неубиенным” документом. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров “Нормандской четверки” подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей, и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности “нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять”, считает он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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