 

Мишустин направил десять миллиардов в созданный Путиным фонд

15.02.2021, 22:10, Разное
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Транш в десять миллиардов рублей, о котором на совещании со своими заместителями сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, станет первым, но не единственным. Всего в бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 60 миллиардов рублей.

Деньги, рассказал глава российского правительства, пойдут не только на закупку лекарств, но и на приобретение технических средств реабилитации. Он напомнил, что 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. И кабмин России продолжит принимать все необходимые меры, чтобы помочь маленьким пациентам, которые страдают от этого страшного недуга.

“Важно обеспечить детей всем необходимым”, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, в январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о создании фонда “Круг добра”. Его основной задачей стала помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. “Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение”, – напомнил Мишустин.



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