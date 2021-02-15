В Минобороны рассказали об учениях кораблей РФ и Ирана в Оманском заливе

15.02.2021, 22:06, Новости дня

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Корабли РФ и Ирана провели совместные артиллерийские стрельбы по надводным мишеням в рамках военно-морских учений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде», – цитирует ЗВО РИА «Новости».

Уточняется, что со стороны РФ в учениях участвует отряд кораблей балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола».

Также в округе добавили, что во вторник моряки поупражняются в совместном маневрировании, отработают освобождение захваченного пиратами торгового судна, а также потушат условный пожар на судне, терпящем бедствие.

Ранее сообщалось, что военно-морские учения Ирана и РФ начались в понедельник в северной части Индийского океана.