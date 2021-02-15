Мнение: На дне трясины слышно и видно лучше.

15.02.2021, 22:00, Разное

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…Если реакция на команды “апорт”, “ещё апорт” и “лежать” будет вялой и сохранит неприветливый оттенок вплоть до зубоскальства – никаких мечтаний о тёплой будке у моря на старости лет и сахарной, естественно обглоданной, косточке с барско-боррелевскаго стола, только хлыст и окрик, замена патриотического гимна при вручении медалек на разных смотрах и конкурсах, “чемпионатах” в лучшем случае на собачий вальс, и повседневные намордники, армированные терниями и колючей проволокой – чем не приобщение к запАдной цивилизации? И не тявкать, а тем более рычать!

Таков средиземноморский закон, опись и прОтокол…

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Европарламента анонсировал предстоящее решение века в отношении России, сообщает «Lenta».

Боррель подчеркнул, что Брюссель находится на «историческом перекрестке» в отношениях с Москвой и ему предстоит сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией.

“”«Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах, — заявил он, добавив, что — судьбоносное решение будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС 22 февраля, а также на мартовском саммите ЕС»

При этом дипломат высказал мнение, что Брюсселю следует избегать долгосрочной конфронтации с Москвой и обеспечивать поддержку российского гражданского общества.

Ранее Боррель допустил ввод новых санкций против России. Он указал, что может воспользоваться своим правом и выступить с инициативой, предусматривающей ввод новых ограничений.

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Инициатива предусматривающая ввод новых ограничений может подразумевать всякое, может быть новыми выдумками в отношении терпящих, а может быть приведена к своему логическому концу в виде персональных санкций, например списку Навального, переданного Ашурковым от его имени Байдену.

Предложенный список разделен на три группы: “олигархи”, “нарушители прав человека” и “лица, напрямую причастные к преследованию Навального и Ко.

Полный список составляет 35 человек, это российские бизнесмены, политики и, как считают в ФБК, люди «лично вовлеченные в преследование Навального» и фонда. В приоритетном списке всего восемь имен: Роман Абрамович, Денис Бортников, Андрей Костин, Михаил Мурашко, Дмитрий Патрушев, Игорь Шувалов, Владимир Соловьёв и Алишер Усманов. В длинный список вошли также Александр Бастрыкин, Александр Бортников, Константин Эрнст, Виктор Гаврилов, Дмитрий Иванов, Александр Калашников, Сергей Кириенко, Елена Морозова, Денис Попов, Маргарита Симоньян, Игорь Янчук, Виктор Золотов, Олег Дерипаска. Алексей Миллер, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Николай Токарев, Александр Беглов, Юрий Чайка, Андрей Картаполов, Павел Крашенинников, Михаил Мишустин, Элла Памфилова, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Антон Вайно и Андрей Воробьёв.

Некоторые из представленных в списке людей уже находятся под санкциями в США. В комментариях Ашурков уточнил, что письмо направляется не только в США, но и в Великобританию, и в ЕС. Позднее он добавил, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.

Что имеем, то и имеем.

Если все эти люди попадут под санкции, а это запрещение въезда на территорию ЕС и США, арест их активов (там где они будут отысканы) – согласитесь, будет довольно неприятной для них неожиданностью. Приложением ко всему этому вполне возможно будет непринужденное намекание на человека в Кремле, как на виновника их неурядиц.

Этот вариант грозит всем участникам этого спектакля непредсказуемым развитием событий, грызнёй околокремлевской тусовки, волнениями в стране с бунтом окраин. Нет, это не вариант для страны с ядерным оружием, особенно в этом случае.

Это не интересно никому, ни ЕС, ни США, перспектива не совсем хорошая.

По всей видимости будут ждать естественного и малокровного развития событий, с вялотекущим ковырянием палочкой тараканьей околокремлевской тусовки, с надеждой на скорый уход с политической сцены В.В.Путина и прихода к власти своих и прикормленных либералов. Так меньше рисков и потрясений.

Весна и лето будут являться подготовкой к этому сценарию, осень будет Эпило́гом — заключительной частью, прибавленной к законченному художественному произведению и не обязательно связанной с ним неразрывным развитием действия.

Что это даст простому человеку, ничего хорошего, развития событий будут в основном крутиться возле денежных мешков, методов их сохранения, предательств одной нечисти по отношении к другой.

Может не надо так внимательно всматриваться во всё это представление, тем более понимая, ты там не будешь являться его участником, тебе во всём этом уже давно этой нечистью уготована участь жертвы.

Наверно необходимо отойти на сторону, пусть они по максимуму перегрызут друг другу горла, а мы будем исповедовать при этом старый воровской принцип, ты умри сегодня, а я завтра.

На дне трясины слышно и видно лучше.

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