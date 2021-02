Лидер российской оппозиции получил 658 биткойнов, чтобы свергнуть Путина – теперь они стоят 32 миллиона долларов

15.02.2021, 21:46, Разное

Алексей Навальный только в этом году получил 300000 долларов в биткойнах. Аналитики говорят, что это подчеркивает роль Биткойна в борьбе с авторитарными режимами

By Ekin Genç Feb 14, 2021

Bitcoin MOTHER RUSSIA. IMAGE: UNSPLASH

Коротко

С декабря 2016 года кампания лидера российской оппозиции Алексея Навального получила 658 BTC.

Только в этом году было получено около 6 BTC.

Аналитики говорят, что недавний всплеск связан с общим интересом к биткойнам, криптолиберализацией РФ и гневом по поводу задержания Навального по возвращении в Россию.

Движение лидера российской оппозиции Алексея Навального с 2016 года получило пожертвования в размере 658 BTC для проведения кампании против действующего лидера Владимира Путина. По сегодняшней цене эти биткойны стоят 32 миллиона долларов.

Только в этом году Навальный получил в виде пожертвований 6,242 BTC на сумму 304 000 долларов. Политические аналитики сообщили Decrypt, что пожертвования в биткойнах являются спасательным кругом для демократических активистов в РФ и остаются полезным инструментом для свержения авторитарных правительств.

Однако кампания Навального отправила большую часть этих биткойнов в другие кошельки, а это означает, что они могли быть потрачены задолго до того, как они были получены; текущий баланс кошелька составляет около 300 долларов.

«В авторитарных режимах, таких как Россия, – сказал Decrypt Алекс Гладштейн, директор по стратегии Фонда прав человека , – правительство полностью контролирует банковскую систему, но не контролирует Биткойн».

Кто такой Навальный и сколько денег он получил?

Лидер российской оппозиции Навальный был отравлен в Сибири в августе прошлого года . Навальный обвиняет Путина; Кремль отрицает свою причастность.

После того, как Навальный в течение пяти месяцев лечился в больнице в Германии, российское правительство арестовало его по возвращении в Россию 17 января, что привело к протестам с требованием его освобождения.

С момента его ареста в кошельке резко увеличилось количество пожертвований в биткойнах, о чем впервые сообщил сайт криптовалюты Protos и агентство Reuters . Сторонник пожертвовал один BTC на следующий день после возвращения Навального.

По подсчетам Reuters, с 1 января по 11 февраля сторонники отправили в его кошелек в общей сложности 6,242 BTC, что на сегодняшний день составляет 294 000 долларов. С 11 февраля Decrypt обнаружил, что сторонники отправили Навальному еще 0,01685528 ​​BTC на сумму 826 долларов. Ранее сегодня из кошелька кампании Навального было отправлено 1,506 BTC, или 73775 долларов, на другой адрес.

Гладштейн сказал, что рост пожертвований биткойнов отражает общий интерес к биткойнам и «возмутительность действий Путина против Навального», имея в виду отравление и его тюремное заключение.

Россия и криптовалюта

Рост пожертвований биткойнов также последовал за недавней либерализацией криптовалюты в РФ – с 1 января криптовалюта является законным средством платежа, но не может использоваться в качестве повседневной валюты.

Несмотря на недавнюю либерализацию, правительство РФ в целом проводит особенно жесткую политику по криптовалютам, от привлечения у туголовной ответственности держателей криптовалюты до запретов связанных с криптовалютами сайтов, таких как сайт обмена криптовалют Binance .

«Это соответствует – теперь в значительной степени оправданному мнению правительства о том, что криптовалюта представляет угрозу статус-кво», – сказал Decrypt Филип Рамбоусек, лондонский политический аналитик, специализирующийся на Восточной Европе .

Pjotr Sauer

@PjotrSauer

·Feb 12, 2021

Публичные блокчейн-данные показывают, что биткоин-адрес, привязанный к Навальному, получил 3,5 биткоина в конце января. Данные показывают, что в январе команда Навального получила больше пожертвований в биткоинах, чем за весь 2020 год

Russian Opposition Finds Refuge in Bitcoin

Putin critic Alexei Navalny’s team sees the decentralized nature of cryptocurrencies as a useful tool for circumventing the Russian authorities.

themoscowtimes.com

Pjotr Sauer

@PjotrSauer

Леонид Волков сказал мне, что криптовалюты вроде Bitcoin выступают в качестве «сдерживающего фактора» против попыток властей заблокировать сбор средств Навального «Поскольку чиновники понимают, что не могут заблокировать наш сбор средств через Bitcoin, они в меньшей степени стремятся блокировать и другие наши каналы».

1:56 AM · Feb 12, 2021

«Они не могут это остановить, не могут подвергнуть цензуре, у них проблемы с привязкой активности биткойнов к реальным идентификаторам и, что, возможно, наиболее важно, они не могут обесценить их», – сказал Гладштейн.

Дмитрий Бутерин, отец Виталика Бутерина, соучредителя Ethereum , сказал Decrypt на прошлой неделе, что он обратился к сообществу Ethereum с просьбой сделать пожертвование движению Навального.

На прошлой неделе отец Виталика сказал Decrypt : «Путин – это КГБ, и это люди, которые пытали и убили миллионы россиян и украинцев. Можем ли мы ему доверять? »

Крипто как активизм

В отличие от многих других авторитарных правительств, таких как Венесуэла или Иран, где криптовалюта приветствуется как способ избежать международных санкций, российское правительство рассматривает ее как угрозу, пояснил Рамбоусек.

«У РФ длинный послужной список кибервойн, таких как взломы или политические боты , – сказал он, – но Кремль не знает, как использовать ее для достижения своих целей. Для относительно старого класса высокопоставленных чиновников 90-х годов это скорее угроза, чем возможность».

Это означает, что активисты могут использовать биткойн, чтобы быть на шаг впереди правительств.

«Активисты-правозащитники должны узнать об использовании биткойнов раньше, чем это сделают их правительства», – сказал Гладштейн, возглавляющий фонд Human Rights Foundation по разработке биткойнов с открытым кодом. «Мы хотим, чтобы они были на передовой и имели преимущество при движении вперед».

Если Навальный когда-нибудь станет президентом России, будет интересно наблюдать, примет ли его правительство криптовалюту, которая когда-то ему помогала.

Daily Crypto News, February, 15th