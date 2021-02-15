 

Китайские ученые усомнились в высадке американцев на Луну

15.02.2021, 21:38, Разное
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После изучения новых образцов лунного грунта исследователи из КНР выразили сомнение по поводу того, что США были на спутнике Земли. Они обнаружили аномалию, заключающуюся в том, что образцы лунного грунта американцев и КНР имеют ряд отличий.
При этом наблюдаемая китайскими учеными разница в данных имеет кардинальные масштабы, а не статистическую погрешность. Авторы исследования удивились, что в пробах грунта двух стран имеются такие большие различия.

«Космическая гонка» в прошлом веке стала одним из самых масштабных событий. СССР достиг успехов в запуске первого искусственного спутника Земли, запуска в космос первого живого существа и человека. А США удалось отправить человека на Луну в рамках космической программы «Аполлон».

Однако скептики считают, что высадка на Луну американцев является мистификация. И разница в образцах грунта может являться еще одним доказательством этой гипотезы. Но эксперты отмечают, что отличия могут быть обусловлены иным методом сбора грунта. Кроме того, извлечь его могли совершенно в другом месте на поверхности спутника.

Источник: politros.com



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