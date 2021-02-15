 

Россия зарегистрировала первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19

15.02.2021, 21:38, Разное
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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал и зарегистрировал первый в мире тест, способный выявить мутированные штаммы коронавируса. Данная система также реагирует на «британский» COVID-19.
С каждым днем больных коронавирусом становится все больше. Некоторые страны уже разработали вакцину против вируса, но заболевание начало мутировать, что может создать новые проблемы для общества. В Великобритании выявлен новый штамм COVID-19, который опаснее своего предшественника, поэтому исследователи из всего мира начали разработку тест-систем, способных его обнаружить. В данном деле преуспели российские медики из НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эксперты создали и зарегистрировали первый в мире тест на «британский» штамм коронавируса.

Система рассчитана на максимальную концентрацию вируса, что, в свою очередь, позволит свести к минимуму вероятность ложноположительного результата теста. Напомним, ранее ВОЗ пояснила о наличии 13 мутаций COVID-19, которые были обнаружены в Китае. Сейчас международная экспертная группа продолжает изучать причины возникновения заболевания в Ухане, что поможет в создании эффективного лекарства, а также позволит привлечь возможных виновников пандемии к ответственности. Об этом пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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