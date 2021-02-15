Выведен рецепт бетона, который может быть полезен для экологии

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15.02.2021, 21:38, Разное
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Американскими исследователями выведен рецепт бетона, который может снижать количество углекислого газа в атмосфере. Данное изобретение поможет компенсировать загрязняемость атмосферы цементными заводами, влияние которых на этот негативный процесс составляет до 10%.
Бетон – это один из самых популярных строительных материалов в мире, его распространенность и масштабы производства являются причиной негативного влияния на загрязненность воздуха молекулами двуокиси углерода. После проведанных исследований специалистами из Университета Пердью (США), была разработана новая формула цемента, ценное свойство которого заключается в поглощении двуокиси углерода более чем вдвое быстрее обычного.

Новый рецепт бетона подразумевает добавление в смесь диоксида титана, который снизил размер молекул гидроксида кальция в цементе и повлиял на способность вещества поглощать углекислый газ. При этом, несущие качества самого бетона не ухудшились. Однако было выяснено, что добавление нового элемента в рецепт эффективно только до строго определенного процента соотношения, после чего его влияние начинает падать.

Проведенные исследования, несомненно, позитивно повлияют на экологическую ситуацию на планете, позволять извлекать пользу из этого материала, популярность которого только растет. Опыты продолжаются в данном направлении с целью получить более долговечный и качественный продукт.

Источник: www.popmech.ru



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