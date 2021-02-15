Мнение: Настоящий враг в Киеве, а не в Донецке

15.02.2021, 21:34, Разное

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Перешедший на сторону ДНР украинский танкист обратился к своим бывшим "побратимам" и призвал их разобраться с настоящими врагами Украины в Киеве.

Разумеется, это не работало 2014, не сработает и в 2021-м. Что впрочем не отменяет определенную пользу от таких выступлений и обращений, хотя бы с точки зрения подогревания уровня дезертирства в рядах ВСУ.

PS. Прочее.

1. По покушению на "Длинного" https://colonelcassad.livejournal.com/6554118.html. В УНМ ДНР заявили, что теракт осуществили украинские боевики из отдельного центра спецназначения "Запад". Отмечается, что террористы неправильно разместили взрывное устройство, в результате чего эффект от взрыва оказался недостаточным, что и спасло жизнь "Длинному" и его дочери. Относительно причин теракта пока ясности нет, но предполагают, что это связано с недавними потерями ВСУ от огня снайперов и подрывов на минах, в результате чего в качестве цели для "перемоги" и был выбран комбат из Горловки. Наличие в машине ребенке разумеется никого не остановило.

2. Как сообщает "Джокер ДНР", согласно очередным утечкам из СБУ, там готовится серьезное "перетрахивание структуры", с увольнениями и продвижением новых "лояльных кадров". Вероятно это связано с серией недавних провалов и скандальным бегством полковника СБУ https://diana-mihailova.livejournal.com/6013569.html, которого обвиняли в подготовке убийства генерала СБУ. Теперь беглый полковник Нескромный сидит в Европе грозит слить компромат https://versia.ru/byvshij-pervyj-zamglavy-sbu-sobiraet-v-bryussele-press-konferenciyu-na-kotoroj-obeshhaet-utopit-slug-naroda-v-krovavom-kompromate на руководство СБУ и "Слуг Народа". Так что повод для чистки более чем весомый, хотя с учетом предшествующего опыта, на место нынешних скорее всего придут еще большие неадекваты. Там уже давно главенствует отрицательный отбор.

3. Военкор Котенок про раненого Сергея Попова.

С комбатом Сергеем Поповым (позывной "Длинный") познакомились 3 года назад в Горловке. На позициях общались с бойцами, офицерами. Простые отзывчивые люди, работяги: шахтеры, рабочие, водители. Большинство – местные. В строю – с 2014 г. Годами не вылезают из окопов, не ропщут, не смотря на издевательское жалованье, невозможность наказать врага по полной. Вгрызлись в землю, стиснув зубы, тянут лямку этой войны.

БТРО "Длинного" – кость в горле укров. Его позиции на ключевом направлении уже добрые 6 лет, именно в тех местах, где противник отброшен от Горловки. Укры лишились тогда возможности бить по городским кварталам прямой наводкой. Батальон не просто огрызается, а всеми доступными способами демонстрирует, что враг не пройдет, отбивает у него охоту к провокациям.

Отличительная черта военнослужащих этого БТРО – татуировки на руках бойцов и офицеров – "За детей Донбасса". Ее носит и комбат.

Теракт в отношении Попова – однозначно акция со стороны агентуры противника. Белый пикап L-200 "Длинного" в Горловке знает каждый от мала до велика. Здесь на первый план уже выходят вопросы антитеррора, безопасности, кропотливой работы спецслужб по выявлению вражеской агентуры, борьбой с ДРГ и т.д. Тема отдельная и закрытая.

Сергею Петрову и его дочери – выздоровления. Комбат должен вернуться в строй! Держись, камбат! За детей Донбасса!

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