Поименные списки для первого этапа вакцинации от COVID-19 сформированы, большинство медиков готовы к процедуре – Минздрав

15.02.2021, 21:32, Новости дня

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По предварительной информации, большинство украинских медиков, которые будут получать прививки от коронавирусной инфекции, готовы к процедуре. Об этом заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья при Минздраве Александр Заика рассказал Общественному.

“Это было подтверждено официальными письмами о численности целевой группы, которая будет [получать] первые прививки”, – сказал он.

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что на первом этапе вакцинируют 58 тыс. медработников.

“Составы [мобильных бригад, которые будут делать прививки] e нас есть, сформирован и перечень людей, которые подлежат вакцинации среди мобильных бригад также уже есть. Далее следуют медики учреждений здравоохранения, которые помогают пациентам с COVID-19, эти списки также уже есть, поименно сформированы на местах и мы уже знаем приблизительное число”, – рассказал Заика.

По его данным, вакцина от Pfizer, которую Украина планирует получить бесплатно в рамках программы COVAX, поступит в страну до конца февраля или в начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca, но поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Как отметило РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через “горячую линию” по телефону 0-800-60-20-19.

По данным агентства Bloomberg на 15 февраля, в мире сделали более 173 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 73 странах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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