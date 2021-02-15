 

Убил семью – Личное мнение

15.02.2021, 21:18, Разное
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Вчера вечером в одном из московских дворов нашли два тела. Мужчина и пятилетняя девочка были мертвы.

Причиной смерти стало падения с 17 этажа дома на проспекте Вернадского.


Фото: Соцсети

За сутки до трагедии этот мужчина попал в ДТП с женой. Она скончалась, он вышел из больницы, забрал у родственников ребёнка, пришёл домой и вышел из окна.

Вот такой вот День влюблённых.

Минивэн супругов летел по Киевскому шоссе. Что за погода была в субботу, вы помните. Стоявший на обочине грузовик стал непреодолимым препятствием для минивэна.

https://t.me/lenamiro/8204
Последсвия ДТП. Видео: Телеграм

Женщина погибла сразу. Муж отделался травмой головы, но лечиться не стал, а сбежал из больницы.

Наверное, для него жизнь потеряла смысл — погибла не только жена, но ведь, по факту, это он её и убил, въехав в КАМАЗ.

Не исключаю, что некоторые люди в приступе вины и раскаяния, способны убить себя — как говорят, мужик состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Возможно, что он подумал своей травмированной башкой, что 5-летняя девочка пропадёт без родителей, и решил забрать её на тот свет.

Шансов у ребёнка, конечно же, не было. С таким отцом-молодцом, который угробил и жену, и дочь.

Наверное, так надо было ехать куда-то там в снегопад. А потом тупой башкой решить судьбу ребёнка.

Я никогда не ощущаю нехватку слов. Но тут, сегодня, сказать мне нечего. А вам?

Источник: Лена Миро



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