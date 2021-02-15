 

“Очередной мухлеж”: известный журналист об итогах Всебелорусского народного собрания

15.02.2021, 21:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обозреватель вспомнил, как Бельгия чуть не два года жила без правительства, и ее экономика не особенно пострадала. В стране собирались налоги, в магазинах шла торговля и в сельском хозяйстве все было в порядке.

Борис Пастернак признал, что в Белоруссии специфическая экономика. Но, по его мнению, это не самая худшая ситуация. Он отметил, что наблюдает за протестами в стране с весны 2020 года. Журналист заявил, что на разу не видел ни на одном митинге ни единого плаката про конституцию.

Издатель добавил, что слышал лишь один лозунг – с требованием уйти президенту Александру Лукашенко. По его мнению, народу надоел лидер, которые “потерял моральные ориентиры”.

По словам журналиста, Белоруссия ближе всего по качеству населения к благополучной Северной Европе. Он уверен, что республика прекрасно справится без погонщика с
кнутом.

И тут вдруг итогом Всебелорусского собрания становится обещание “подправить” Конституцию страны. “Да кого
он интересует, бог ты мой! Всех занимает только одно – когда уйдет автор этих
обещаний”, – негодует Борис Пастернак.

“Очередной мухлеж, подмена понятий – вот и весь
итог этого ВНС”, – заключил издатель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Вооружённым силам России разрешат сбивать гражданские самолёты за нарушение масочного режима

18.09 / Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина, Полина Аскери, Борис Белоцерковский и другие на открытии выставки “Теория обратного взрыва”

04.09 / Подросток попытался взорвать школу в Красноярском крае

25.10 / Названы опасные последствия самолечения при коронавирусе

14.07 / Лера Кудрявцева показала архивное видео и рассказала о походах на дискотеку

21.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 сентября 2020 года

10.01 / Мнение: Директор “Голоса Америки” украл 4 млн. долларов

14.02 / Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

09.09 / Матильда Шнурова, Алена Долецкая, Екатерина Андреева и другие на открытии выставки в Эрмитаже

16.09 / «Ценна любая информация»: в США движение MeeToo составило список деятелей Голливуда, почему-то еще не обвиненных в домогательствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска