 

Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке на 2021-2024 год

15.02.2021, 21:12, Новости дня
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Правительство совместно с Центробанком до 31 марта должно подготовить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев снижение ставки для семей с двумя и более детьми, следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Банк России выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.

В то же время президент Владимир Путин заметил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.



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