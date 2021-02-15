Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19 млн рублей

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15.02.2021, 21:12, Новости дня
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Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф, сумма которого составила 19,3 млн рублей.

Мировой суд, как отметили в ведомстве, рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа, передает РИА «Новости».

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб. «Представители «Радио Свобода» присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствии представителей», – уточнили в ведомстве.

В Роскомнадзор также поступил запрос от «Радио Свобода» о разъяснении требований законодательства России, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ответ на этот запрос, как отметили в пресс-службе, был вручен 3 февраля.

«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.

10 февраля сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.

Мировой суд 2 февраля вынес решения по протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки информации, общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.



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