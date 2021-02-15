Иран сообщил МАГАТЭ об ограничении инспекций

15.02.2021, 21:12, Новости дня

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Тегеран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ограничении инспекционной деятельности организации, вступающем в силу 23 февраля.

«Закон, принятый парламентом, будет приведен в исполнение в запланированные сроки (23 февраля). Сегодня МАГАТЭ было проинформировано, чтобы своевременно обеспечить плавный переход к новому курсу», – написал постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в Twitter.

Иран ратифицировал закон, нацеленный на отмену санкций. Он подразумевает приостановку выполнения дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках. В Иране отметили, что эта мера может быть отменена, если стороны сделки выполнят требования Тегерана. Также она не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций – сохранятся контакты по вопросам нераспространения ядерного оружия передает, РИА «Новости».

В начале февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает возможным создание спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки.

Ранее Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.