5 захватывающих российских документальных фильмов, которые стоит посмотреть

15.02.2021, 20:54, Разное

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“В лучах солнца” (реж. Виталий Манский, 2015)

Фильм-исследование Виталия Манского приоткрывает завесу тайны над самой загадочной и закрытой страной современного мира. Режиссер картины получил разрешение на съемки в КНДР лишь при одном условии: сценарий фильма будет прописан заранее северокорейскими властями, а все отснятые материалы пройдут строгую проверку местной цензуры. Тем не менее, между дублями, сменами планов и репетициями режиссеру удалось украдкой отснять дополнительные кадры, которые мельком показывают реальную жизнь Северной Кореи. На первом плане — история жизни простой северокорейской школьницы из Пхеньяна, которая готовится вступить в Детский союз в День Солнца (государственный праздник в честь дня рождения Ким Ир Сена). Но внимательный зритель быстро замечает, что вся история — одна сплошная декорация.

“Книга Моря” (реж. Алексей Вахрушев, 2018)

Документальный фильм рассказывает о жизни морских охотников Чукотки, китобоях, которые ведут свой промысел в ледяных водах Берингова пролива. Здесь по сей день хранят свои языки и из уст в уста передают удивительные народные сказки, в которых человек и природа — неотделимы друг от друга. Документальные кадры с морской охоты мастерски переплетаются с пластилиновой анимацией, рассказывающей древний миф “О женщине, которая родила кита”.

“Авантюристы” (студия “Амурские волны”, 2021)

В новом документальном сериале “Амурских волн”, который вышел на КиноПоиск HD, жертвы и очевидцы событий рассказывают невероятные, на первый взгляд, но вполне реальные истории о том, как попались на уловки гениальных авантюристов. Авторы проекта во главе с ведущим — актером и режиссером Александром Молочниковым – исследуют вопрос: почему же люди – взамен на обещания о быстрых миллионах, скором исцелении и выгодном браке – готовы отдавать свои последние деньги, продавать машины и переписывать имущество на обаятельных персонажей с неоднозначными талантами? Питерский пенсионер, провозгласивший себя королем выдуманного государства и продававший поддельные документы. Хирург, оперирующий в России, несмотря на обвинения в фальсификации научных данных и экспериментах над людьми в Европе. Анонимные создатели крупнейшей в мире финансовой пирамиды, укравшие миллионы у вкладчиков. Вина многих героев этого документального сериала так и не была доказана в суде, а значит, они остаются на свободе. И, возможно, уже придумали новую авантюру, жертвой которой может оказаться каждый.

“Людно внутри” (реж. Ольга Львова, 2019)

Помните роман Дэниела Киза “Множественные умы Билли Миллигана”? А психологический триллер “Сплит” с Джеймсом МакЭвоем в главной роли? А теперь представьте, что внутри вас в самом деле уживается сразу несколько ярких и независимых друг от друга личностей, у каждой из которых свои мечты, стремления и предпочтения. Думаете, это невозможно уместить в одном теле? Первый в мире документальный фильм о множественных личностях позволяет взглянуть на жизнь глазами людей с диссоциативным расстройством идентичности: как они влюбляются, как работают, как выбирают себе одежду на день, как справляются с походом в магазин и общаются с друзьями, а самое главное — как им удается сохранить свою идентичность. Об этом рассказывают практикующий психотерапевт Карен Маршалл и ее пациенты.

“Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка” (реж. Александр Валяев, 2020)

Это трагическая история о тулунском маньяке, 30 лет безнаказанно орудовавшем в маленьком провинциальном городке в Иркутской области. Он совершил десятки преступлений, нападал на молодых женщин в темное время суток в тупиковых переулках города: насиловал, грабил и угрожал расправой, если они обратятся в полицию. Чудовищем из Тулуна оказался примерный семьянин и дисциплинированный работник угольного разреза. После поимки он признался в 25 изнасилованиях и двух убийствах, но следователи считают, что пострадавших было как минимум вдвое больше. В захватывающем документальном фильме жертвы тулунского маньяка не прячут лица и бесстрашно рассказывают свои истории.