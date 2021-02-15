Мнение: Китай против Теслы, обман автопилота и деградация дорог в США

15.02.2021, 20:50, Разное

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1. Ранее я писал о парадоксальной ситуации: США ввели жёсткие санкции против китайских технологических компаний Хуавэй и Сяоми, лишив их доступа к комплектующим и обвалив их экспорт. Китай, напротив, до сих пор не угнетал, а наоборот, привечал у себя Теслу – распиаренную в качестве главной технологической компании США. Теперь вокруг компании Илона Маска звенят тревожные колокольчики:

https://lenta.ru/news/2021/02/09/tes/

Китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании, пишет Bloomberg.

Власти провели переговоры с руководителями подразделений Tesla в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с машинам. Например, их беспокоили сбои при управлении электромобилем, а также возгорание батареи.

Масштабные проблемы с качеством продукции наблюдаются у господина Маска и в США. Напомню, что недавно американский регулятор потребовал отозвать 158 тысяч автомобилей Теслы – почти треть от общего числа машин, произведённых в 2020 году:

https://iz.ru/1111224/2021-01-14/reguliator-ssha-potreboval-otozvat-158-tys-avtomobilei-tesla

(На заглавном фото: китайский электромобиль марки Kandi, которая является одним из сравнительно дешёвых конкурентов Теслы.)

2. «Исключение подтверждает правило». Это суждение, впервые применённое ещё Цицероном, означает следующее. Если на стене висит табличка «студентам парковать велосипеды запрещено», значит тут парковка велосипедов разрешена. Раз для студентов сделано отдельное исключение из правила, значит есть и само правило. Если бы правила «парковка разрешена» не было бы, то на табличке был бы запрет для всех, не только для студентов.

Так вот, в США вводят штрафы для хитрецов, которые зажимают чем-нибудь руль, чтобы надуть автопилот. Автопилот думает, что хозяин держит руль, и спокойно ведёт машину. Хозяин тем временем залипает в смартфоне, спит или почёсывается:

https://news.drom.ru/82227.html

Из того факта, что в США уже вводят такие запреты, можно сделать вывод, что автопилоты в современных автомобилях весьма хороши.

3. Читатели пишут:

Добрый вечер!

Смотрел видео [из США] и случайно обратил внимание на асфальт:

https://www.youtube.com/watch?v=zoAoe0T8KOA

Он весь растресканный, везде стыки и трещины, облезлая краска разделительной, в видео слышны стуки по трещинам асфальта.

Вдруг я понял, что такая дорога в крупных областях и краях (богатых) давно уже только на отшибе, а федеральные дороги – свежие и новые (даже наша Хабаровск – Владивосток), которые постоянно обновляют, полируют, расширяют…

Вот и символ США, а присмотрелся – пшик остался один.