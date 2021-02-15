Но люди маски уже сняли…

15.02.2021, 20:48, Разное

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Глава Удмуртии отменил обязательный масочный режим, а потом — отменил свое решение. Репортаж из Ижевска.

На улицах Ижевска. Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте» объявил, что с 12 февраля в республике отменяется обязательное ношение масок: эта мера, сказал глава региона, станет лишь рекомендательной. Люди обрадовались. Чечня последовала примеру.

Однако вечером 10 февраля главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что маски обязательны на всей территории России, снимать их рано в ближайшие месяц-два.

Когда 11 февраля власти Удмуртии выпустили распоряжение о смягчении ограничительных мер, в нем уже не было ни слова об отмене обязательного масочного режима. Глава республики отменил свое решение, но публично об этом не заявил. Жители Удмуртии окончательно запутались и все-таки, хоть на день, маски выкинули.

***

12 февраля в Удмуртии должно было стать праздником освобождения от масок. Хочу — ношу, не хочу — имею право.

Но стало 12 февраля днем недоумения: «Так надо маску или нет?» Этот вопрос жители Ижевска задают друг другу беспрерывно.

В «Пятерочке» по громкой связи крутится сообщение: «В целях снижения распространения коронавирусной инфекции мы обслуживаем покупателей только в средствах индивидуальной защиты». Мужчина забегает в отдел алкоголя и кричит другой посетительнице: «Так обслуживают без масок или нет?» В ответ: «Непонятно, но тут обслуживают». Она сама без маски, после оплаты покупок достает из сумки санитайзер и тщательно протирает руки. Правило, которое удалось мне выявить точно: вся сфера обслуживания — строго в масках. Продавцы в продуктовых и книжных, работники почты РФ и пиццерии. В пиццерии молодая девушка в белой тканевой маске делится: «Я прошу маску надеть, а в ответ на меня кричат: «Уже Бречалов сказал не носить! Давайте я вам законы почитаю!» Приходится молчать и улыбаться».

В эту спорную пятницу людей в масках на улицах Ижевска стало сильно меньше. Лишь каждый 15-й в маске. В Удмуртии это уже вторая попытка отменить обязательный масочный режим. Первый раз он был введен 30 апреля прошлого года, тогда за сутки выявили девять новых заболевших. Отменили обязательные маски в республике 13 июля — тогда новых случаев коронавируса было 42. Когда количество новых заболевших достигло 61 человека в сутки — масочный режим вернули. Последние дни в Удмуртии около 90 новых случаев. При таких показателях Александр Бречалов и отменил обязательное ношение масок во второй раз.

На входе в Русский драматический театр Удмуртии люди останавливаются и спрашивают друг друга: «Так что, без маски можно?», «Нужна маска?» Отвечают друг другу невпопад: «Да, видите объявление?», «Нет, все, Бречалов отменил». На двери табличка: «Вход в театр без масок воспрещен». Такие предупреждения нигде еще не сняли.

— Так Бречалов же отменил маски! — кричит кто-то из толпы громко и обиженно.

— Отменили уже обратно! Надевайте, защищайтесь! Бречалов сильно поторопился! — отвечает тоненькая гражданка в черной шляпке.

У нее на лице плотно надета одноразовая свежая маска. Она педагог в детском саду. «Я не хочу рисковать, подвергать риску свою семью. Люди умирают!»

— А я думал, что все, свобода! — ухмыляется гражданин рядом с ней.

— Даже если будет свобода, вы себя все равно ограничивайте. Нам на это дали голову.

— А власть нам на что? — спрашивает ее мужчина.

— Власть не думает о нас. Смотрите, если снимут этот режим, то театры будут полностью работать, рестораны полностью работать. Бизнес! Ему будут благодарны за то, что работать дал, прибыль пошла. Ради денег все. Власть не думает о нас.

В трамвае. Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»Педагог говорит, что ей позвонили из детского театра и предложили билеты детям на спектакль: ограничения по заполняемости залов сняты и теперь билетов больше. Она отказалась. Говорит, что своих детей в детском саду, если куда-то ведет, заставляет надевать маски. И родители в детсад должны заходить в масках.

— Мы для себя решили, что мы ничего снимать не будем. И обработка та же самая останется, мы все ручки дверные обрабатываем через два часа, циркуляторы у нас стоят постоянно, ничего не отменяем, все оставляем в силе. А то врачам потом работа. Подвиг одних — это головотяпство других. Понятно?

В театре сегодня проданы еще не все места. Пока соблюдается социальная дистанция.

А в филармонии этим же вечером зал полон. Люди толпятся у входа за десять минут до концерта. На повестке у народа тот же вопрос: «А без масок можно уже, все?», «Можно! Закончился коронавирус, судя по маскам, все выздоровели», «Ну, кто хочет, пусть носит, не запрещено. А мне уже надоело!» Металлоискатель пищит, люди пугаются, что это датчик температуры. Контролер сует каждому в руки бесплатную маску. Кто-то возмущается: «Бречалов же отменил!» «Он взял свои слова обратно!» — смеется контролер и дает маску.

Дедушка в старой шапке-ушанке и двубортном советском пальто лезет в кассу: «А билеты на сегодня сколько стоят?» К нему подходит молодой парень и говорит: «У меня есть лишний, берите, чтобы не пропадал!». Отдает свой единственный билет. Старик благодарит и меняет очки: с домашних с толстыми линзами на затемненные с красными дужками. Его зовут Геннадий. Он рассказывает мне, что живет рядом с филармонией и решил пойти на концерт. Вчера был на хоккее и завтра тоже пойдет. Маска у него в кармане в целлофановом пакете.

— Я не боюсь коронавируса, я не зацепляюсь. Если куда надо, в магазин или сюда, маска у меня с собой. А так — у меня никаких болезней нету, я всю жизнь себя страховал физкультурой и спортом. Чтобы дольше жить, не надо курить, не надо водку пить. Я этого не делаю. И еще — свежий воздух в квартире, когда холода были, почему форточку не открыть? Чаще в Москве заболевают. Там, где много народа. Я был в Москве. А в Ижевске мало людей. Правильно, что Бречалов маски отменил. Самые, кто не выдержал, уже умерли, а остались более-менее здоровые. Есть те, кто в больницах лежит. Но кто виноват-то? Физкультурой надо заниматься!

В театре. Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали больше 26 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 348 человек. Чуть больше 10 тысяч получили первую дозу вакцины.

***

Больше всего людей в масках в этот день я видела в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. На вечерней службе все стояли на отмеченных красным скотчем местах. Мы разговорились со служащей храма Светланой Борисовной.

— Мы то знаем, здесь, в храме, сколько людей болеют. Именно коронавирусом. Мы пишем записки, пишем сорокоусты, мы это все видим.

(продолжает) Да, мы согласны с властями, но остерегаться надо. Нам наши врачи-прихожане первые сказали маски надеть, еще в марте, когда ничего не началось. И мы надели.

— Много к вам приходят ставят за упокой умершим именно от коронавируса?

— Много. Есть одна фраза в Евангелии: «Не искушай Господа Бога своего». Руки же мы моем, гигиену соблюдаем, медициной пользуемся, а чего нам от масок шарахаться?

В храме. Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»

Начинается вечерняя служба. Из двух десятков прихожан всего двое без масок.

Вечером я еду на такси. Таксист, гражданин лет тридцати пяти, без маски. Спрашиваю: «Потому что Бречалов разрешил?»

— Я давно без маски езжу, — он очень уверен в себе. — Кто-то жалуется на меня, но ради бога, пусть жалуется. Уже гаишники без масок стоят! Если маски отменили сегодня, то и хорошо! У меня сестра работает медиком, она с ковидными работает, люди лежат, она говорит, трупы лежат в больнице, очень много этих трупов лежит.

— Что она говорит про отмену масок?

— Так она говорит, что надо маски носить. Она мне: «Вот, в маске езди, в маске ходи!» Я ей говорю: «Ходи сама, ты же с ними общаешься, вот тебе нужна маска, а мне че?»

— А если я вас заражу? — спрашиваю.

— А я уже переболел, мне кажется. Я работаю всю пандемию, неужели я не переболел? Я без маски работал всегда.

— И запахи пропадали?

— Пропадали. Это было в июне.

— И на карантине дома сидели?

— Нет, нет, что вы, что вы! Тест не сдавал. Я никого не заражал, фигня это все. Я думаю, людей специально заражают, вот и все. Это мировой сговор. И здесь много интересов. Экономику Китая подбить, население планеты уменьшить…

Попадаются же…

Одна из врачей, работавших с коронавирусными больными, на условиях анонимности рассказала мне, что

врачебное сообщество идею губернатора об отмене масок восприняло с усмешкой: «Позер!».

В поликлинике. Фото: Виктория Микиша / «Новая газета»

«Это инициатива главы и я не слышала, чтобы он советовался с врачами. Минздрав следует распоряжениям главы абсолютно слепо и не может ему возразить, как специалисты. Я согласна с главным санитарным врачом — еще рано. Можно отменить маски летом, когда солнце, когда высокая температура. Я считаю, сейчас это совсем не логично. Сейчас весна начнется — это время когда ослабляется иммунитет, это выход из зимы, авитаминозы, все дела, нехватка витамина Д. Вот на эту почву благодатную грипп, ОРЗ садятся, тот же коронавирус. Может дать третью вспышку».

Уезжаю из Ижевска я на следующий день после «отмены масок». 95% людей на вокзале — так и ходят без них.

Виктория Микиша

корреспондент «Новой»

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