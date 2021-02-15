Максим Галкин оценил молодую версию «Пугачевой» в исполнении Дарьи Антонюк

15.02.2021, 20:44, Разное

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Дарья Антонюк выступила в образе Примадонны на программе «Точь-в-точь», которая транслируется по Первому каналу. Максим Галкин по достоинству оценил молодую версию «Пугачевой», усыпав исполнительницу комплиментами.

Программа «Точь-в-точь» является неофициальным продолжением проекта «Один в один», который был закрыт пять лет назад. В новом ток-шоу правила игры почти не поменялись. Молодые перспективные исполнители примеряют на себе образы знаменитых людей и пытаются их полностью возродить. Судят конкурсантов четыре члена жюри, в состав которого и входит Максим Галкин.

В первой серии ток-шоу на сцену вышла молодая исполнительница и победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк. Певица порадовала зрителей образом Примадонны и исполнила знаменитую композицию «Всё могут короли».

Конечно, больше всего внимания певица получила от Максима Галкина. Юморист оказался в восторге от шоу, поскольку исполнительница смогла передать кураж, свойственный Алле Пугачевой.

Программа «Точь-в-точь» будет выходить по воскресеньям на Первом канале. Об этом пишет интернет-портал «Nation News».