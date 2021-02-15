 

Экологи: Вырубка лесов поможет «охладить» планету

15.02.2021, 20:44, Разное
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Эколог Высшей школы географии Университета Кларка Кристофер Уильямс рассказал, что планомерная вырубка лесов поможет «охладить» планету и отсрочить глобальное потепление. Он также негативно высказался о бездумной посадке саженцев.
Эксперт привёл в пример исследование, которое проводилось на территории США. Экологи изучали воздействие лесов на климат планеты и её температуру. Деревья впитывают углекислый газ из атмосферы и это благоприятное воздействие, но массовые насаждения также поглощают тепло из-за того, что они более тёмные. Это явление известно как «эффект альбедо». Именно поэтому в Межгорном Западе обилие растительности приводит к повышению средней температуры в этом регионе.

Кристофер Уильямс отметил, что важна местность, на которой планируется высаживать деревья. Равнины идеальны для того, чтобы выращивать как можно более густые насаждения, а вот в скалистых регионах деревья только препятствуют охлаждению. Именно поэтому инициатива канадцев по посадке 1 млрд саженцев для специалиста выглядит сомнительной, ведь требуется точно определить, где необходимо и где нельзя сажать деревья.

Источник: mir24.tv



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