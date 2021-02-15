Ученые установили степень негативного влияния излучения от смартфонов

15.02.2021, 20:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные из Национального института здравоохранения США установили степень негативного влияния излучения от смартфонов на человека. Исходя из их исследования, телефон никак не влияет на раковые заболевания и другие болезни.

В качестве эксперимента исследователи подвергали лабораторных мышей излучению от 2 до 5G в течение 9 часов в день. За 10-летнее изучение авторы смогли получить довольно обширную базу данных по степени влияния работающих смартфонов на живые организмы и клетки человеческого тела. В частности, развеян миф о том, что телефоны способны вызвать раковые заболевания. За всё время эксперимента только несколько мышей заболели раком. В этом случае учёные объяснили, что причиной стали генетические или врождённые патологии, а не излучение телефона.

Эксперты пока не торопятся говорить о том, что человеческий организм вообще не ощущает воздействие волн, исходящих от смартфона. За время эксперимента это не было проверено, однако негативное влияние исключено. Поводом для таких суждений стала сила самого излучения. Даже самый слабый сигнал, которому подвергались мыши, был многократно сильнее такого, какой способен выдать современный телефон.

Источник: mednovelty.ru