 

Музыка и йога продлевают жизнь

15.02.2021, 20:42, Новости дня
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Не только качественная медицина и здоровый образ жизни гарантируют долголетие, утверждают ученые. Во многом дожить до глубокой старости помогают любимые занятия, что подтвердили проведенные исследования.

Для человека важно внутреннее спокойствие равновесие и то, что можно назвать ощущением здоровья, уточняют эксперты. Например, многим достичь такого состояния помогают занятие йогой. Но европейцам больше по душе прослушивание любимой музыки, особенно в живом исполнении – на концертах.

Напомним, что самая большая средняя продолжительность жизни зафиксирована в Гонконге. Там данный показатель составляет 84,7 года. В большинстве благополучных стран мира он не намного меньше.



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