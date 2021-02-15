Ученые раскрыли секрет живучести колорадских жуков

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15.02.2021, 20:42, Новости дня
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Секрет живучести колорадских жуков кроется в их уникальном ДНК, утверждают ученые, которые специально исследовали этот вопрос. Американских специалистов заинтересовало, почему эти насекомые проявляют такую стойкость к резким изменениям условий жизни, в том числе к колебаниям климатических условий и к применению против них новых ядохимикатов?

Серьезных отличий в генетике жуков, конечно же, нет, говорят ученые. Однако даже небольшие изменения, происходящие в следующих поколениях, помогает насекомым легко переживать «трудные времена», которые для ник, как одних из главных вредителей в сельском хозяйстве, никогда не заканчивались.

Напомним, что о необыкновенной приспособляемости колорадского жука известно с конца позапрошлого века, когда они вместе с овощами попали из Америки в Европу.



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