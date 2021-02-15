 

Мнение: Новая транспортная реальность в Закавказье

15.02.2021, 20:40, Разное
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Схема железнодорожного движения через территорию Азербайджана и Армении, которая позволит разблокировать движение через Нахичевань. Турция получит возможность прямого железнодорожного сообщения с Баку, что усилит ее влияние в Азербайджане и на Каспии (собственно, это главный минус всей карабахской истории для РФ), Россия получит возможность наращивания железнодорожных перевозок в Турцию и Иран (что имеет большие перспективы в свете анонсированного укрепления торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном), плюс дополнительную ветку на Армению через Азербайджан. Азербайджан будет играть роль транспортного хаба, что сулит ему существенные экономические выгоды, которые позволят в ближайшие годы постепенно отбить все затраты на Карабахскую войну и окупить человеческие и материальные потери.

Армения тут конечно главный проигравший (горе побежденным), хотя при адекватном правительстве, она наверняка даже из этого сможет извлечь определенные выгоды, укрепляя экономическое сотрудничество с Россией и Ираном за счет расширяющихся транспортных коридоров. Для этого ей конечно требуется пережить последствия военного поражения, создать адекватное правительство без соросят и вернуться на землю, избавившись от опасных иллюзий и фантазий (прежде всего для самих армян) на тему собственного величия, сосредоточившись на экономическом росте и восстановлении армии (с учетом ошибок допущенных при подготовке к войне 2020-го года).

Стоит также отметить, что данные транспортные изменения произошли фактически без участия США и ЕС, которые остались за бортом закавказского урегулирования. Отдельно стоит указать, что позиция Грузии в новых раскладах с точки зрения транспортного сообщения России и Армении становится менее значимой, хотя прямой путь через Грузию конечно быстрее и выгодней, нежели обходной через Азербайджан. Но при необходимости, без Грузии можно совсем обойтись.

В целом же, карабахская война серьезно изменит транспортную ситуацию на Кавказе, что в свою очередь повлечет изменение в экономических потоках в регионе.

Источник: Colonel Cassad



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