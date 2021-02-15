Шлосберг: Власти России не достигли консенсуса в вопросе преемника Путина

15.02.2021, 20:38, Новости дня

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Власти РФ не смогли прийти к консенсусу в вопросе выбора преемника для президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью “Фактам” выразил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

– У властей РФ стоит задача – сохранить пожизненную власть. Задача поставлена окончательно в прошлом году. У них была пауза после 2018 года, какое-то время они обсуждали вопрос о преемнике, поняли, очевидно (я предполагаю, как вы понимаете, я не участник этих разговоров), что нет консенсуса, как передавать власть, кому передавать власть, когда передавать власть. И решили поступить простым советским способом. Путин же внешне здоров, медицина сейчас на таком уровне, что он еще 30 лет может прожить. Вот и все решение – Путин навсегда. И после этого, естественно, любые попытки политического возмущения внутри страны для них являются просто песком в колеса, а на любые внешние решения просто плевать, – подчеркнул Шлосберг.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.