 

Шлосберг: Власти России не достигли консенсуса в вопросе преемника Путина

15.02.2021, 20:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти РФ не смогли прийти к консенсусу в вопросе выбора преемника для президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью “Фактам” выразил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

– У властей РФ стоит задача – сохранить пожизненную власть. Задача поставлена окончательно в прошлом году. У них была пауза после 2018 года, какое-то время они обсуждали вопрос о преемнике, поняли, очевидно (я предполагаю, как вы понимаете, я не участник этих разговоров), что нет консенсуса, как передавать власть, кому передавать власть, когда передавать власть. И решили поступить простым советским способом. Путин же внешне здоров, медицина сейчас на таком уровне, что он еще 30 лет может прожить. Вот и все решение – Путин навсегда. И после этого, естественно, любые попытки политического возмущения внутри страны для них являются просто песком в колеса, а на любые внешние решения просто плевать, – подчеркнул Шлосберг.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

25.11 / Решение не прививаться от COVID-19 приняли четверть нью-йоркцев

14.09 / Навальный уже встает с больничной койки – врачи “Шарите”

07.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

13.07 / Mallorca Zeitung – сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

13.10 / Хабаровские власти пообещали помочь семье погибшего пожарного

14.10 / Астрономы наблюдали гибель звезды в черной дыре

02.02 / Госсекретарь США заявил о готовности предоставить летальное оружие Украине – МИД

27.11 / Уманский: Перед моей пресс-конференцией мне никто не звонил и не просил не называть фамилии

16.07 / На Волыни смягчили карантин – ОГА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска