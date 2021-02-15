Jaguar планирует перейти на производство электромобилей

15.02.2021, 20:38, Новости дня

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Компания Jaguar Land Rover планирует инвестировать около $3,5 млрд в год в производство электромобилей и связанные с ним технологии. Об этом 15 февраля сообщило агентство Bloomberg.

К 2026 году под брендом Land Rover будет шесть полностью электрических моделей, а уже к 2025 все автомобили Jaguar будут на электрических аккумуляторах.

Автопрозводитель отметил, что к 2030 году 60% автомобилей Land Rover будут электрическими. К этому времени Великобритания планирует запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей, отметили журналисты.

Jaguar Land Rover Automotive – дочерняя компания индийской автомобильной компании Tata Motors Limited. Основным видом деятельности является проектирование, разработка, производство и продажа автомобилей под марками Jaguar и Land Rover.

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