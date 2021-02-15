 

Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото

15.02.2021, 20:38, Новости дня
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Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 14 февраля в День святого Валентина разместила в Facebook снимки, сделанные во время зимней прогулки в том числе вместе с сестрой Верой.

На фото Савченко запечатлена в разных позах во время игры в снежки. На финальном снимке она позирует лежа на снегу, изображая с помощью рук фигуру ангела.

Фото: Надія Савченко / Facebook

“Любовь это… когда есть с кем впасть в детство”, – написала она.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/3610910095672931

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики “ЛНР” и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания “Герой Украины”.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. “Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство”, – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Савченко не афиширует личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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