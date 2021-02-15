 

Мнение: Китайский путь

15.02.2021, 20:36, Разное
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Как обычно, в обсуждении про “правильную приватизацию” всплыл товарищ с заявлением, что “Коммунистический Китай как раз является тем самым примером нормального перехода к рынку без грабежа и унизительных реформ”.

Люди, которые ругают Гайдара за “немыслимую шоковую терапию” и ненавидят Чубайса за “несправедливые реформы”, обычно очень любят указывать на Китай как на некий “образец”, по поводу которого они пускают завистливые слюнки. “Эх, вот нам бы так…”

Отвечаю: Китай как раз привлек иностранный капитал в невероятных масштабах. Чем привлек? Послушным и трудолюбивым населением С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. Рабочий день — 12-14 часов, выходных — 2-3 в месяц, отпуск — 3-4 дня в год, бесплатное здравоохранение — нет, бесплатное образование — нет, профсоюзы – нет, пенсионное обеспечение — нет в принципе. И так — все 90е и почти все “нулевые”. Для сотен миллионов абсолютно бесправного населения. С зарплатами уровня 100-150 баксов в месяц. РАЙ для капиталиста.

Добавим сюда еще и полный запрет любой политической активности в стране, тотальное ограничение интернета, отсутствие свободных СМИ.

Зато “без грабежа и унизительных реформ”.

Источник: Размышления вольного социолога



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