 

Оправданное хамство? – Личное мнение

15.02.2021, 20:24, Разное
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Я не питаю ни малейшей симпатии к жене Игоря Николаева: она скучная и сильно отстала от жизни. Пухленькая, одетая по провинциальной моде образца 2007 года Юлечка плывёт на льдине брака с полным, пожилым мужчиной, который даже не «форбс» и уж далеко не Пол Маккартни.


Фото: Соцсети

Зачем ей всё это? Фиг её знает. Тем более, что сегодня речь — не об этом.

  Проскурякова мне не нравится, но истина — дороже.  

На днях зубодробительно скучная Юля оказалась в центре скандала с соседями по ЖК.

Какой-то мужик оставил машину на парковочном месте, принадлежащем Проскуряковой: остался ночевать у бабы.

Вот что эта баба написала в соцсетях:

«Всем известно, что на Москву обрушились снегопад и метели, и невозможно было передвигаться по улицам. Заторы и пробки, гололед и многочисленные аварии заставляли людей бросать машины где попало. Так случилось и с моим директором Михаилом Соколовым, которому пришлось остаться ночевать у меня. Мы испугались что авто заметет, и я попросила Михаила спустить машину в подземный паркинг, в котором много пустых мест. Как порядочные люди, мы оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки, входящие сообщения и был в шоке: с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека. Между прочим, это наказуемо законом РФ. Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей».  

Баба эта опубликовала и сообщения Проскуряковой. Я их посмотрела: матерным там было только одно слово. Юля раз попросила убрать машину (да, достаточно холодным тоном, имеет право), два, а потом ругнулась.  

Понятно, что жена Игоря Николаева не отличается ни хорошим вкусом, ни хорошим воспитанием, но и мужик с бабой, занявшие парковочное место Проскуряковой, — далеко не порядочные люди, как они себя называют.

Порядочные люди не лезут на чужую собственность. Точка.

Что это за хамство — кинуть свою машину на место, которое тебе не принадлежит? Ещё и записку оставить: мол, звоните!

  Да не хочу я никому звонить! Я хочу спуститься в паркинг, сесть в свой автомобиль, припакованный в месте, которое я купила, и поехать по своим делам.  

Я не хочу строчить сообщения быдлу, не хочу ждать, пока оно спустится в паркинг и оттащит своё ведро с моей собственности.

В этом плане я Проскурякову понимаю. Однако, как женщина, хорошо воспитанная, я бы позвонила управляющему ЖК или в службу эвакуации.  

Пусть разбираются, а я пока кофе попью. Негоже королеве переписываться со всяком сбродом.  

А как бы вы отреагировали, если бы кто-то пришёл в ваш дом и поставил там свои, скажем, лыжи? А ещё лучше — протопал в ваш туалет, там насрал, не смыл за собой, но, как быдло, считающее себя порядочным человеком, оставил записку: «Очень прижало покакать. Если надо смыть — звоните!»

Источник: Лена Миро



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