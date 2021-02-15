В Самаре замначальника МВД поймали на взятке

15.02.2021, 20:22, Разное

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В Самаре заместителя начальника регионального управления МВД поместили под стражу в рамках расследования уголовного дела о взятке, передает RT. Само преступление произошло еще в 2011 году. По версии следствия, обвиняемый получил от некоего гражданина взятку в виде автомобиля ВАЗ-212140, взамен чего закрыл глаза на какое-то беззаконие.