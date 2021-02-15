 

Челлендж Бузовой в TikTok собрал 11 млн просмотров

15.02.2021, 20:18, Новости дня
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Пользователи TikTok сделали и разместили почти 10 тыс. видео на челлендж #ЯСебяЛюблю, который запустила в своем аккаунте телеведущая Ольга Бузова. Видеоролики по хештегу просмотрели 11 млн пользователей.

Бузова запустила челлендж 14 февраля в День всех влюбленных. «Для того, чтобы стать счастливым, нужно полюбить себя. Поэтому, кто одинок – говорите себе: я люблю себя, а за любовь к себе я буду дарить вам подарки от Apple», – сказала она на видео, размещенном в ее TikTok-аккаунте.

Как объяснила телеведущая, для участия нужно снять видео под песню Бузовой «Грустный трек» и поставить хештег #ЯЛюблюСебя. «И вы получите подарки», – добавила она.

@buzova86

  

Ранее Бузова рассказала подписчикам, что хочет исполнить гимн страны на большом спортивном мероприятии или параде Победы.



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