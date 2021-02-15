Судья пояснила предложение ввести в УК понятие «уголовный проступок»

15.02.2021, 20:18, Новости дня

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Предложение Верховного Суда РФ ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок» позволит гуманизировать уголовно-наказуемое деяние, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина.

«Проблема заключается в том, что в Уголовном кодексе РФ достаточно много преступлений небольшой и средней тяжести. Однако, как только у человека появляется судимость, может оказаться сломанной и жизнь, и карьера», – приводит пресс-служба слова Осокиной.

По ее словам, судебная практика показывает, что в отношении несовершеннолетних в 1999 году судом было прекращено 2% уголовных дел, а в 2019 году – 24%, уменьшилось и количество осужденных, направленных в места лишения свободы. «Это наименее опасные деяния, предусмотренные УК РФ, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс. лиц, из них 16,6 лиц или 67% совершили преступление впервые. Наказание за такие деяния не связано с лишением свободы. Однако, как правило, человек будет считаться судимым. Вопрос о гуманизации уголовно-наказуемого деяния просто назрел. Сразу отправлять человека в преступный мир не стоит», – убеждена она.

Говоря о том, что институт уголовного проступка предполагается распространить на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тыс. лиц, включая 52% лиц, совершивших преступление впервые, она подчеркнула, что это не настолько общественно опасные деяния. Особенно – совершенные впервые. Человек, особенно несовершеннолетний, может совершить его впервые необдуманно, на эмоциях, а затем испортить жизнь не только себе, но и близким (есть критерии, когда на работу могут не взять человека, если его близкий родственник судим).

«В законопроекте предлагается определить наказание за уголовный проступок – такое, как судебный штраф, как ограниченно оплачиваемые работы, как общественные работы, и это очень эффективная возможность не отпустить человека в преступный мир. И кроме общественников закон предлагает подключить к вопросу исправления оступившегося впервые человека органы муниципальной власти», – сказала член СПЧ.

Как отметила судья, есть и моменты, которые требуют дальнейшего обсуждения. «Единственное, что, по нашему мнению, требует обсуждения, так это период, когда человек уже совершал уголовно-наказуемое деяние. В законе указано, если год прошел, и он совершил нарушение снова, то он может опять подвергнуться наказанию за уголовный проступок. Вот здесь нужно подумать, особенно, если это касается экономической направленности проступка», – добавила Осокина.

Ранее Верховный суд внес в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство термин «уголовный проступок». К этой категории предлагается относить преступления небольшой и средней тяжести, совершенны впервые. Также отмечается, что уголовным проступком не будут признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность в том случае, если лицо ранее подвергалось административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия.