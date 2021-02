Подборка сообщений из Сирии

15.02.2021, 19:58, Разное

Russia equipping Syria air base to receive nuclear bombers

Россия оборудует свою сирийскую авиабазу для приема стратегических бомбардировщиков

February 12, 2021

Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии 11 сентября 2017 г. [Kremlin.ru]

Как сообщила российская Независимая газета, Россия, в рамках планов по усилению российского присутствия в Сирии, готовится к приему стратегических бомбардировщиков – оборудует и оснащает авиабазу Хмеймим в Латакии на западе страны,.

В статье говорится, что РФ модернизирует авиабазу Хмеймим, удлиняя взлетно-посадочную полосу для приема стратегических бомбардировщиков дальнего действия, способных нести ядерное оружие, и добавляется, что стратегические бомбардировщики смогут, в случае необходимости, наносить удары по «сирийским террористам» и поддерживать российскую Средиземноморскую эскадру.

Газета цитирует слова американского аналитика Джозефа Тревитика, который заявил, что РФ удлиняет взлетно-посадочную полосу, что позволит ей изменить геополитический баланс на Ближнем Востоке в свою пользу.

«База Хмеймим является важным инструментом российского присутствия в Сирии, и здесь правильнее будет сказать, что РФ пытается расширить свое геополитическое и военное влияние на все Средиземноморье», – сказал Тревитик, отметив, что «Российские бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, взлетающие с авиабазы ​​Хмеймим, в случае конфликта смогут угрожать целям в Европе и наносить удары по флоту противника ».

По мнению американского аналитика, эти самолеты также смогут более эффективно реагировать на кризисы и непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В прошлом году сирийские власти согласились предоставить РФ дополнительные земли и прибрежные воды, чтобы расширить ее военную авиабазу в Хмеймим, сообщило в то время агентство Reuters .

Соглашение, подписанное представителями двух стран 21 июля и вступившее в силу 30 июля, касается участка суши и моря вблизи провинции Латакия, где расположена авиабаза.

РФ поддерживает действующее правительство Сирии Башара Асада с начала сирийского конфликта в 2011 году. В сентябре 2015 года она вступила в прямое военное участие в гражданской войне и изменила баланс в пользу режима, позволив ему компенсировать часть своих потерь. .

After harassment from Turkish forces, Russian military police deploy reinforcement in Syria’s Manbij (Video)

После обстрела со стороны турецких войск, российская полиция развернула подкрепления в сирийском Манбидже (видео)

12.02.2021

Sergei Novikov/TASS

11 февраля российская военная полиция развернула подкрепление возле северного сирийского города Манбидж, удерживаемого Сирийскими демократическими силами (SDF).

По данным лондонского Сирийского наблюдательного центра по правам человека, подкрепление, которое состояло из нескольких бронетранспортеров и восьми грузовиков, было размещено на базе российской военной полиции в деревне Асалиджа к западу от Манбиджа.

База российской военной полиции в Азалиджа расположена прямо на линии фронта, отделяющей силы группировки SDF от оккупированных Турцией районов на севере Алеппо.

Размещение дополнительного подкрепления в Манбидже произошло через два дня после инцидента, в ходе которого турецкие силы открыли огонь по дислоцированному там российскому подразделению. Отряд, который патрулировал город Кирата, был обстрелян из минометов и крупнокалиберных пулеметов. О потерях не сообщалось.

Несколько подразделений российской военной полиции и сирийской арабской армии находятся на окраине Манбиджа, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между SDF и турецкими силами.

Российские и сирийские силы поддерживают тесные отношения с местным отделением группировки SDF в Манбидже и Военным советом Манбиджа. Сотрудничество между двумя сторонами явно беспокоит Турцию, которая уже давно присматривается к Манбиджу.

Mysterious weapon knocked out Syrian army battle tank in southern Idlib

В южном Идлибе, неизвестным оружием подбит танк сирийской армии

13.02.2021

Illustrative image

12 февраля, танк Сирийской арабской армии (САА) был подбит неизвестным оружием в южной части Идлиба.

Танк взорвался в ранние утренние часы после попадания неизвестного боеприпаса. Танк находился к югу от контролируемого правительством города Маарат аль-Нуман, далеко за линией фронта.

Источники в оппозиции сообщили об этом инциденте, при этом некоторые утверждали, что танк был поражен артиллерийским снарядом, выпущенным боевиками Большого Идлиба.

Однако такой высокой точности практически невозможно достичь с помощью неуправляемых артиллерийских снарядов, а танк находился вне пределов видимости с позиций боевиков.

Боевой танк мог быть целью одного из турецких боевых дронов, которые регулярно работают над Большим Идлибом. Другая возможность заключается в том, что боевой танк был поражен артиллерийским снарядом или ракетой с лазерным наведением после того, как был “подсвечен” турецким дроном.

В прошлом году турецкая компания ROKETSA представила свою ракетную систему с лазерным наведением TRLG-230. Система была успешно применена против армянских сил во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года. Сирийский боевой танк мог быть поражен ТРЛГ-230 или аналогичной системой.

Турецкие военные имеют более 60 постов, лагерей и баз на всей территории Большого Идлиба. На большинстве этих позиций развернуто тяжелое вооружение, подобное TRLG-230.

В любом случае, удар представляет собой серьезную эскалацию со стороны Турции и нарушение соглашения, подписанного с Россией 5 марта 2020 года. В прошлом году силы Анкары вступили в ожесточенную конфронтацию с САА и ее союзниками, чтобы помешать им нейтрализовать оставшиеся в Большом Идлибе террористические группы.