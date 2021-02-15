Мнение: Лидерство по промышленности в бСССР, постиндустриальный Китай и кризис в КНДР

15.02.2021, 19:56, Разное

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1. Недавно я публиковал таблицу промышленного производства на душу населения среди стран бывшего СССР. Россия заняла там третье место после Эстонии и Литвы. Въедливые читатели пишут, что в табличке были указаны частично неверные, частично устаревшие данные:

Добрый день!

Пишу Вам по следам статьи “Промышленность на душу населения по ППС” от 09 февраля этого года. Не могу на неё нормально смотреть, поскольку она содержит ошибки в данных, которые кардинально меняют расклад. Более других меня заинтересовали страны лидер таблицы (Эстония) и Россия, данные по ним я и перепроверил. Но сначала вернёмся к методике.

Взяли долю промышленности в ВВП 29.2% у Эстонии, взяли ВВП по ППС на душу – 38811$ и получили данные промышленности на душу по ППС = $38811 * 29,2% = 11332$, цифры такие же, как в табличке в статье.

Но!

Дело в том, что доля промышленности в ВВП Эстонии цифра 29.2% завышена. Эта цифра была актуальна в 2011 году, десять лет назад. Показатель 29% указан в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Эстонии#Структура_экономики)

“По состоянию на 2010 год, доля сферы услуг в ВВП Эстонии составляет 69 %, промышленности — 29 %, сельского хозяйства — 3 %[14].”

И, вероятно, оттуда эту цифру перепечатывают все кому не лень, не проверяя. На деле же, за 10 лет во всем мире рос сектор услуг, отбирая долю у промышленности и вряд ли Эстония является исключением. Проверяем на сайте эстонской статистики актуальные данные:

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=RAA0051

Видим, что в 2019 году доля промышленности (со строительством) составляла 25.3%, а не 29.2%

Перейдём к России. Заходим на сайт Росстата и смотрим структуру ВВП России по отраслям:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/F2EpBPvH/str1.xls

Видим, что в 2019 году доля промышленности (со строительством) составляет 35.9%, а не 32.4%.

Теперь осталось дело за малым – поправить цифры в табличке.

Берём ВВП стран по ППС на душу населения за 2019 год:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения

Эстония: $38811

Россия: $29181

Перемножаем соответственно:

Эстония: $38811 * 25,3% = $9819

Россия: $29181 * 35.9% = $10476

Как видим, в табличке лидер и Россия уже меняются местами.

2. Некоторые фанаты китайского «коммунизма» считают, что экономика Китая будет вечно расти высокими темпами (вдвое-втрое выше, чем у западных «капиталистических» стран).

В действительности темпы роста Китая резко снизились за последние 10 лет. Действовавшая с 1970-х годов модель развития, основанная на урбанизации и приоритете экспорта, близка к исчерпанию: в Китае остаётся всё меньше и меньше крестьян, которых можно форсированно переселять в города и получать за счёт этого огромный прирост ВВП.

Что касается экспорта, Запад объявил Китаю торговую войну, и, хотя китайцы пока что неплохо держатся, им уже не будет так легко, как раньше.

Американские эксперты радостно потирают ручки, просчитывая проблемы Китая, с которыми он, возможно, столкнётся, когда в ближайшем будущем подойдёт к пределу индустриального роста:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/ec/

Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную потребует огромных расходов на переобучение рабочих. Об этом говорится в исследовании McKinsey&Co «Как переквалифицировать Китай в постиндустриальную экономику». Если этого не произойдет, то страна может столкнуться с новыми проблемами и с системной безработицей.

Образовательный рынок КНР растет на 16 процентов в год последние несколько лет. С 1992 года страна номинально увеличила расходы на эту сферу в 50 раз. Однако эксперты считают, что к 2030 году рынок должен вырасти в три раза, чтобы обеспечить занятостью высвобождающихся «индустриальных» рабочих.

Иначе под серьезной угрозой окажутся 220 миллионов рабочих мест (30 процентов от всей рабочей силы) и от 22 до 40 миллионов внутренних мигрантов, предупреждают эксперты. Они нуждаются в переобучении, поскольку их занятость и заработки являются основой для роста ВВП Китая.

В похожей ситуации оказался СССР в 1960-е годы. Советские власти тогда не справились с модернизацией экономики и переобучением граждан, поскольку вплоть до конца 1980-х сохраняли запрет на любой серьёзный бизнес и поддерживали рабочие места на устаревших производствах вместо развития сферы услуг.

Китай имеет сейчас большие преимущества по сравнению с поздним СССР. Там уже 40 лет капитализм, а китайская промышленность гораздо более конкурентоспособна по мировым меркам по сравнению с позднесоветской. Китайцы успешно развивают самые передовые современные технологии, а также ведут очень осторожную внешнюю политику и жёсткую внутреннюю.

Так что мы вряд ли мы с вами увидим «развал КНР» по образцу развала СССР.

3. Тем же, кто последним оплотом мирового коммунизма считает не Китай, а КНДР, также нечему радоваться. В северокорейской плановой экономике тоже бывают кризисы, вопреки мифам о волшебном коммунистическом способе производства.

Хотя КНДР вроде как полагается на автаркию, от глобальных проблем она всё же не защищена. Экономические планы не выполняются и составляются как попало. В каком направлении вести страну, непонятно:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/to_zhe_samoe/

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал работу правительства и уволил главного экономиста страны, назначенного месяц назад, из-за того, что тот не нашел идей по спасению экономики от нынешнего кризиса. Об этом со ссылкой на репортаж северокорейского телевидения сообщает Associated Press.

Одновременно глава государства признал, что принятые ранее национальные планы по развитию экономики не сработали. Очередной проект был обнародован в январе, но Ким Чен Ын в четверг, 11 февраля, обвинил министров в нереально высоких целях по производству сельскохозяйственной продукции и заниженных целях по производству электроэнергии.

Он указал, что правительство провалило разработку плана в ключевых экономических областях и свело воедино разрозненные показатели как попало. По словам лидера страны, министры не способны выработать инновационную точку зрения.