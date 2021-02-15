ЮрКисс, брат ВладиМира, сын Вована-старшего

15.02.2021, 19:54, Разное

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Что мы знаем о 23-летнем певце, награжденном за заслуги перед Отечеством.

Путин наградил певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Все удивились, стали наводить справки, выяснять, а кто это вообще такой и почему мы его не знаем. Но когда навели, поняли, что все правильно, награда нашла героя, иначе и быть не могло. Если не его, то кого?

Среди кавалеров ордена много людей искусства: Ростропович, Тодоровский, Янковский, Фоменко, Ахмадулина… Вот в какой ряд вписан теперь 23-летний Юрий Киселев, сын Владимира Киселева, музыкального продюсера, большого друга нашего президента еще по девяностым годам. Бандитским, лихим, страшное было время.

У Киселева два сына. Младший Владимир (он пишет себя — ВладиМир) — автор патриотического рэпа «Письмо президенту» (2016). Текст такой:

«Зауважали вас тогда

И приняли за пацана,

Когда, пообещав мочить врага,

Не дрогнула у вас рука…

Сказал тогда мне мой отец:

«Бери пример, Вован-малец,

Красавец президент у нас —

Мужчина!». А я смолчу уж про Донбасс

И Крым к РФ прирастили…»

Правильное воспитание дал своим детям Киселев-старший. Это тянет и на первую степень.

Где, скажите мне, что-то подобное у Ахмадулиной, Гребенщикова (у него, кстати, четвертая степень)? Я и у Пушкина ничего похожего не припомню.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Старший — Юрий, ЮрКисс (звучит как «юркий» с прибалтийским акцентом). Его творчество окрашено в более лирические тона, поэтому и вторая степень.

«…В темноте, застыла в жилах кровь.

Сколько можно ждать, где же ты моя любовь?»

В другом его произведении с лаконичным названием «Звон» — о любви чуть подробнее:

«Поверь, я знаю все.

И это не секрет.

Ведь ты всегда спешишь

Ко мне на звон монет».

Звон монет — не отвлеченный лирический образ, а факт биографии Юрия. В свободное от творчества время он — член совета директоров «Русской медиагруппы», патриотического холдинга, объединившего радиостанции и телеканалы в едином порыве любви к Отчизне. Где звон монет, там и любовь, там и родина.

Вот вам и ответ на вопрос «почему именно он и какие заслуги перед отечеством». Не Шевчуку же давать.

До сих пор у ЮрКисса было две премии. «Золотой граммофон» — за песню «Не торопитесь нас женить», исполненную со Стефанией, дочерью Дмитрия Маликова. И MuzPlay — за песню «Едем в Крым», записанную с братом Владимиром.

Текст такой:

«Нас так манит этот полуостров,

Куда добраться легко и просто:

Не надо визы, забудь капризы.

Кто был никем, тот станет всем!»

С цитатой из «Интернационала», узнали? Тонкая работа. Надо было только продолжить цитату:

«Рабочие, крестьяне, будем

Великой армией Труда.

Земля дана для счастья людям,

Прогоним трутней навсегда!

Напившись крови до отвала,

Стервятник пьян, и ворон сыт.

Добьёмся, чтобы их не стало,

И вновь мир солнце озарит!»

Но не будем слишком строги к нему. Человек молодой, у него все впереди. Может быть, он над революционным гимном сейчас как раз и работает у себя в офисе.

Злой Дудь охарактеризовал песни Киселева-младшего как «чехословацкую эстраду 1974 года». Но это же хорошо, это и есть заслуга перед отечеством! 74-й год – золотое же было время…

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность», сказано в указе о награждении. Что же будет, когда ему исполнится 24? Ну ничего, папа придумает что-нибудь.

Ян Шенкман

обозреватель

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