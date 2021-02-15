 

Компания Abercrombie&Fitch предложила Алексею Навальному миллион долларов, чтобы он приезжал в суд только в одежде этой марки

15.02.2021, 19:51, Разное
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Компания Abercrombie&Fitch предложила Алексею Навальному миллион долларов, чтобы он приезжал в суд только в одежде этой марки. 

Представитель американской компании Abercrombie&Fitch встретился с адвокатами Алексея Навального, чтобы предложить ему крупный рекламный контракт. По слухам, речь идёт о миллионе долларов.

Согласно предложенным условиям, Навальный должен появляться в судах только в той одежде и обуви, которую ему передадут в СИЗО рекламные менеджеры Abercrombie&Fitch. Каждый раз это будет новый комплект из актуальной коллекции бренда. Компания обязуется предоставлять одежду, подходящую Навальному не только по размеру, но и по стилю. Он же должен, делая любые заявления и отвечая на вопросы, стоять так, чтобы эмблемы фирмы были ясно видны на фото и видео из зала суда.

«Мы сделали это предложение не случайно. Когда на прошлой неделе господин Навальный приехал в суд в синем худи нашей компании, мы получили гигантский рост обращений к сайту бренда. Наша философия – «Роскошь в повседневности». Суд – это повседневность господина Навального, которую мы можем сделать роскошной!» – заявила глава компании Фрэн Горовиц-Бонадис.

Пока Навальный не принял условия фирмы. Известно, что у него есть и другие предложения, возможно, более выгодные. Поэтому Abercrombie&Fitch сделала дополнительное предложение – ещё полмиллиона долларов они заплатят, если Навальный, сообщая суду какие-либо факты, будет добавлять: «Это так же верно, как то, что на мне Abercrombie&Fitch!».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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